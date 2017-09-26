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Происшествия

Число ТЦ в Тольятти, где прошла эвакуация, приблизилось к 20

ТОЛЬЯТТИ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Около 18:00 26 сентября жители Тольятти сообщили в соцсетях о том, что число торговых центров, где прошла эвакуация, приблизилось к 20.

Как говорят горожане, эвакуация прошла в торговых центрах "Русь на Волге", "Юбилейный", "Восточный дублер", "Влада", "М.Видео", "Крым", "Дон", "Аэрохол", Капитал", "Гостиный двор", "Лабиринт", "Кедр", "Вега", "Радужный", "Оˋкей", "Ленинский", "Хитон", "Карусель", "Каретный двор", БЦ "Плаза", в рынке "Журавль".

Официальных сообщений о происходящем в Тольятти по-прежнему не поступало.

Жители Тольятти сообщили, что якобы в 16:30 был открыт для посетителей рынок "Журавль", а ранее - ТЦ "Влада".

Теги: ЧП ТЦ эвакуация Тольятти

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