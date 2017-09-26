В Ставропольском районе погиб пассажир Lada Granta, въехавшей в КамАЗ

Во вторник, 26 сентября, в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором погиб 53-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Около 6:00 68-летний водитель Lada Granta, ехавший со стороны с. Ширяево в направлении трассы М-5, по предварительной версии полицейских, проявил невнимательность и врезался в припаркованный на правой обочине КамАЗ, водитель которого ремонтировал грузовик.

От полученных травм пассажир легковушки скончался на месте до прибытия врачей. Водитель и еще два пассажира Lada Granta получили травмы.