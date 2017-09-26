Очевидцы сообщают о массовой эвакуации людей из нескольких торговых центров в Тольятти

Днем 26 сентября в Автозаводском районе Тольятти эвакуировали людей из нескольких торговых центров в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Предположительно, поводом для этого послужили анонимные сообщения о минировании торговых центров Автозаводского района: "Русь на Волге", "Юбилейный", "Влада", "Восточный дублер", "Капитал". Также очевидцы сообщают об эвакуации посетителей и персонала из ТЦ "Крым" и рынок "Журавль", что находится в Центральном районе, на ул. Мира.

По данным свидетелей на местах, где проводилась эвакуация, дежурят представители экстренных служб.

Официальных заявлений по поводу происходящего в Тольятти пока не поступало.