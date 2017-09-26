В Тольятти около полугода труп мужчины висел в лесополосе

В понедельник, 25 сентября, около 19:00, в Тольятти, в лесополосе недалеко от дома № 68 на ул. Вокзальной было найдено тело неизвестного мужчины, сообщает источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись на ветке дерева. Инцидент, по версии судмедэкспертов, произошел еще полгода назад. По факту случившегося силовики ведут проверку, устанавливается личность погибшего.