16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти спасали ребенка, стоявшего в окне квартиры шестого этажа При пожаре в дачном доме в Тольятти погиб мужчина В Тольятти на Обводном шоссе под колесами грузовика погиб мужчина В Тольятти врачи "скорой" спасали женщину, упавшую с четвертого этажа Под Тольятти лишенный прав водитель грузовика врезался в машину дорожных рабочих и придавил одного из них

Происшествия

В Тольятти около полугода труп мужчины висел в лесополосе

ТОЛЬЯТТИ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1004
Версия для печати

В понедельник, 25 сентября, около 19:00, в Тольятти, в лесополосе недалеко от дома № 68 на ул. Вокзальной было найдено тело неизвестного мужчины, сообщает источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись на ветке дерева.

Инцидент, по версии судмедэкспертов, произошел еще полгода назад.

По факту случившегося силовики ведут проверку, устанавливается личность погибшего.

Теги: ЧП смерть самоубийство Тольятти

Что вы слушаете по радио?

Музыку
Новости
Ток-шоу
Политические передачи
Юмористические программы
Всего проголосовало 195
архив опросов

Последние комментарии

Алёна Парадиз 11 июля 2017 09:17 Дело тольяттинского антинаркотического центра "Грань" ушло в суд

у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них

Чукча Оленеводов 01 марта 2017 23:13 За сутенерство жительница Тольятти заплатит всего 40 тысяч рублей

А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1