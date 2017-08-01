Житель Тольятти пойдет под суд за незаконную продажу советских медалей

В Тольятти прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу местного жителя по статье "Незаконный сбыт государственных наград РФ, СССР и РСФСР", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии дознания, в январе 2017 г. обвиняемый разместил в интернете объявление с предложением продажи медалей "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг." и "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.", являющихся госнаградами СССР. А 3 февраля 2017 г. он продал их за 940 рублей. После этого мужчину задержали, а медали изъяли.

Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения.





