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Происшествия

Житель Тольятти пойдет под суд за незаконную продажу советских медалей

ТОЛЬЯТТИ. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу местного жителя по статье "Незаконный сбыт государственных наград РФ, СССР и РСФСР", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии дознания, в январе 2017 г. обвиняемый разместил в интернете объявление с предложением продажи медалей "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг." и "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.", являющихся госнаградами СССР. А 3 февраля 2017 г. он продал их за 940 рублей. После этого мужчину задержали, а медали изъяли.

Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения.


Теги: прокуратура преступление уголовное дело медали Тольятти

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у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них

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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.

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