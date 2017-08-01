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Происшествия

Полицейские ведут проверку по факту драки подростков в Тольятти, обернувшейся травмами для пяти человек

ТОЛЬЯТТИ. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту драки подростков у дома на ул. Автостроителей в Тольятти, после которой медпомощь оказывалась пяти юношам, сейчас ведется проверка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Напомним, 31 июля напротив подъезда дома на ул. Автостроителей в Тольятти произошла дворовая потасовка между подростками 16-17 лет. Сколько точно юношей участвовали в ней, пока неизвестно. Но после случившегося для пострадавших кто-то вызвал "скорую". Прибывшие на вызов врачи реанимационной бригады, после оказания помощи увезли в больницу пять подростков, у каждого из которых, предположительно, были повреждения в области головы.

По данным медиков лечебного учреждения, куда подростки поступили около 18:30, тяжких травм у них не выявлено. У большинства ушибленные раны лица, а у кого-то перелом костей носа.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс подтвердили сам факт драки подростков и сообщили, что сейчас в связи с этим ведется проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги: ГУ МВД подростки драка пострадавшие проверка Тольятти

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