Семейную пару из Тольятти подозревают в краже автомобиля

В Тольятти семейную пару задержали по подозрению в краже машины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

34-летний местный житель сообщил в полицию о краже автомобиля. Он припарковал свой неисправный Citroen возле ГСК на ул. Офицерской. Там машина простояла несколько месяцев. Пропажу авто хозяин заметил, когда собрался отвезти автомобиль в мастерскую. По факту кражи возбудили уголовное дело.

По версии правоохранителей, автомобиль похитила семейная пара. Мужчина, работавший в одном из гаражей на ул. Офицерской, заметил, что автомобиль несколько недель стоит брошенным, а владелец в ГСК не приходит. К тому же замки на пассажирских дверях не работали. Подозреваемые — 28-летние супруги решили украсть бесхозную машину и продать ее. Они отбуксировали иномарку в пос. Васильевка к родственникам, чтобы выждать время.

Тольяттинцы в содеянном признались. Автомобиль вернули владельцу.