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Происшествия

Полицейские задержали мужчину, укравшего из магазина шоколад

ТОЛЬЯТТИ. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские задержали 30-летнего безработного местного жителя по подозрению в ограблении магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась сотрудница магазина на ул. Ленина с заявлением о краже шоколада. Скоро недалеко от магазина сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого.

Похищенное вернули в торговую точку.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Теги: преступление ограбление уголовное дело Тольятти

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