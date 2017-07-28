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Происшествия

Сотрудников мэрии Тольятти и СК "АТП №5" подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на строительство жилья

ТОЛЬЯТТИ. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СУ СК РФ по Самарской области возбудило в Тольятти уголовные дела в отношении неизвестных из числа сотрудников ООО СК "АТП №5" и мэрии города по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, злоумышленники похитили не менее 300 тыс. руб., выделенных из муниципального бюджета и казны Самарской области на строительство жилого дома экономкласса на ул. Льва Толстого, 23.

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Алёна Парадиз 11 июля 2017 09:17 Дело тольяттинского антинаркотического центра "Грань" ушло в суд

у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них

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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.

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