Сотрудников мэрии Тольятти и СК "АТП №5" подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на строительство жилья

СУ СК РФ по Самарской области возбудило в Тольятти уголовные дела в отношении неизвестных из числа сотрудников ООО СК "АТП №5" и мэрии города по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, злоумышленники похитили не менее 300 тыс. руб., выделенных из муниципального бюджета и казны Самарской области на строительство жилого дома экономкласса на ул. Льва Толстого, 23.