В Ставропольском районе украли дорогой катер

В ночь на 21 июля от берега Волги у с. Мордово Ставропольского района пропал катер Baster SuperMagnum. В местном райотделе полиции возбуждено уголовное дело.
Новый катер такой модели (семиместный), оснащенный подвесным мотором, мощностью до 300 л. с., стоит около 3 млн рублей.
За последние три года самарская полиция не смогла раскрыть ни одного хищения дорогих плавсредств.
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у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.