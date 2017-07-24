В Ставропольском районе украли дорогой катер

В ночь на 21 июля от берега Волги у с. Мордово Ставропольского района пропал катер Baster SuperMagnum. В местном райотделе полиции возбуждено уголовное дело.

Новый катер такой модели (семиместный), оснащенный подвесным мотором, мощностью до 300 л. с., стоит около 3 млн рублей. За последние три года самарская полиция не смогла раскрыть ни одного хищения дорогих плавсредств.