Тольяттинского бизнесмена подозревают в обмане Центра занятости почти на 3,5 млн рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту махинаций с субсидиями.

По данным источника в правоохранительных органах, его фигурантом стал директор ООО "Омега". По версии следствия, в конце 2015 г. он предоставил в местный Центр занятости подложные договоры о том, что у него проходит профобучение и стажировку целый список людей, нуждающихся в работе.

На основании этого в рамках госпрограммы Центр занятости перечислил фирме субсидии на возмещение расходов по обучению граждан — 3,448 млн рублей.

В апреле 2017 г. выяснилось, что документы, возможно, были поддельными и люди на самом деле в "Омеге" не стажировались.

Теперь уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере".