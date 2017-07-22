Тольяттинские полицейские нашли подозреваемого в автокраже полуторагодовой давности

В Тольятти полицейские задержали мужчину по подозрению в автокраже, совершенной полтора года назад.

В конце 2015 г. 39-летний местный житель сообщил правоохранителям, что неизвестный похитил его черную Lada Priora. Как выяснилось, вечером мужчина припарковал автомобиль у дома, а утром понял, что транспортное средство пропало. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Расследование длилось полтора года.

По версии полиции, кражу совершил 52-летний безработный житель с. Ново-Еремкино, разбив правое переднее стекло пассажирской двери машины. Автомобиль злоумышленник разобрал на запчасти и продал, а вырученные деньги потратил.

Как именно правоохранители вычислили подозреваемого спустя полтора года, областной полицейский главк не уточняет.