Врачи тольяттинской "скорой помощи" спасали отравившегося грибами мужчину

В пятницу, 21 июля, около 13:00, по предварительным данным, в квартире на ул. Победы в Тольятти почувствовал себя плохо 63-летний мужчина, ранее съевший грибы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали мужчине помощь, в том числе сделали промывание желудка и увезли его в лечебное учреждение.