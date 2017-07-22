16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти с автобуса, следовавшего в Москву, сняли дезориентированного пенсионера Количество пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе М-5 уменьшилось до трех В Тольятти спасали отравившегося алкоголем до потери сознания подростка В столкновении автобуса и фуры на трассе М-5 пострадали 10 человек Врачи Тольятти спасали маленькую девочку, упавшую на даче в бочку с водой

Происшествия

Мужчине, проведшему в лесу за ул. Баныкина около трех суток, понадобилась помощь врачей

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати

В пятницу, 21 июля, по предварительным данным, гулявшие в лесу за пересечением улиц Жилина и Баныкина люди увидели обессилившего мужчину средних лет и вызвали для него "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Почему он ушел в лес и провел там несколько дней, точно неизвестно. Но когда человека обнаружили, у него, предположительно, наблюдались признаки истощения и обезвоживания.

Приехавшие на вызов врачи тольяттинской "скорой" оказали мужчине помощь и увезли его в лечебное учреждение.

Теги: ЧП пострадавшие Тольятти

Что вы слушаете по радио?

Музыку
Новости
Ток-шоу
Политические передачи
Юмористические программы
Всего проголосовало 195
архив опросов

Последние комментарии

Алёна Парадиз 11 июля 2017 09:17 Дело тольяттинского антинаркотического центра "Грань" ушло в суд

у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них

Чукча Оленеводов 01 марта 2017 23:13 За сутенерство жительница Тольятти заплатит всего 40 тысяч рублей

А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6