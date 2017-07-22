Мужчине, проведшему в лесу за ул. Баныкина около трех суток, понадобилась помощь врачей

В пятницу, 21 июля, по предварительным данным, гулявшие в лесу за пересечением улиц Жилина и Баныкина люди увидели обессилившего мужчину средних лет и вызвали для него "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Почему он ушел в лес и провел там несколько дней, точно неизвестно. Но когда человека обнаружили, у него, предположительно, наблюдались признаки истощения и обезвоживания.
Приехавшие на вызов врачи тольяттинской "скорой" оказали мужчине помощь и увезли его в лечебное учреждение.
Последние комментарии
у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.