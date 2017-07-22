В Тольятти семимесячный ребенок получил химический ожог кожи из-за уксуса

Вечером 21 июля, по предварительным данным, в квартире на б-ре Королева в Тольятти семимесячный младенец при неизвестных пока обстоятельствах пролил уксус. Из-за попавшего на кожу вещества ребенок получил химический ожог, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Площадь и степень ожога сейчас неизвестны. Вызванные к ребенку медики тольяттинской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли малыша в лечебное учреждение.