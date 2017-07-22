Подросток умер в тольяттинской квартире, возможно, надышавшись газом из баллончика

В Тольятти 21 июля, поздно вечером, по предварительным данным, после вдыхания газа из баллончика стало плохо 16-летнему подростку, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, несовершеннолетний был в гостях у знакомого юноши, а взрослых в тот момент не было.
Для пострадавшего вызвали "скорую". Спасти юношу не удалось. Причина его смерти и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.