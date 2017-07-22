Подросток умер в тольяттинской квартире, возможно, надышавшись газом из баллончика

В Тольятти 21 июля, поздно вечером, по предварительным данным, после вдыхания газа из баллончика стало плохо 16-летнему подростку, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, несовершеннолетний был в гостях у знакомого юноши, а взрослых в тот момент не было.

Для пострадавшего вызвали "скорую". Спасти юношу не удалось. Причина его смерти и обстоятельства случившегося устанавливаются.