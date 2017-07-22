В Тольятти мужчина упал с дерева и получил травмы

В пятницу, 21 июля, около 21:00, в районе ул. Ворошилова в Тольятти понадобилась помощь мужчине средних лет, который упал с дерева, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, прежде, чем забраться на дерево, он употребил некое наркотическое вещество, после чего ему якобы стало казаться, что за ним гонятся. Убегая от преследователей, он и залез на дерево, откуда упал, предположительно, получив политравму.

Прибывшие на вызов к пострадавшему врачи тольяттинской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли мужчину в лечебное учреждение.