В Тольятти спасали отравившегося алкоголем до потери сознания подростка

В четверг, 20 июля, в пятом часу вечера, по предварительным данным, на Цветном бульваре в Автозаводском районе после употребления спиртного почувствовал себя плохо и потерял сознание подросток в возрасте около 14 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для юноши была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" сразу стали оказывать подростку помощь и увезли его в лечебное учреждение.