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Происшествия

В Тольятти 37-летнего мужчину подозревают в развращении детей

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 июля, в Автозаводском районе Тольятти было возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего безработного мужчины.

По версии правоохранителей, 16-го числа, около 18:00, у дома по ул. Орджоникидзе, 8 он демонстрировал трем несовершеннолетним девочкам 12-14 лет свои гениталии. Действия мужчины правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 135 УК РФ "Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста".

В Автозаводском райсуде 18 июля решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.

Теги: преступление уголовное дело растление дети Тольятти

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