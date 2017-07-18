Сотрудники ФСБ задержали в Тольятти комнатного наркоагронома

Сотрудники У ФСБ России по Самарской области установили, что житель Тольятти А. незаконно культивировал наркосодержащие растения для последующего сбыта на территории области, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы областного УФСБ, подозреваемого задержали 14 июля, когда он шел на арендованную квартиру на ул. Максима Горького. при обыске в ней изъяли 400 кустов конопли. В тот же день сотрудники ФСБ проверили и кладовку подозреваемого в ГСК № 55 "Салют" на ул. Ботанической. Там нашли более 7 кг высушенной марихуаны.

По мнению представителей ведомства, действия подозреваемого подпадают под ч. 2 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование наркосодержащих растений" и покушение на преступление по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков".

"В настоящее время проводится комплекс мероприятий по документированию преступной

деятельности указанного лица с целью дальнейшей передачи результатов ОРД в СУ У МВД по Тольятти для организации проведения проверки и принятия процессуального решения в

порядке, предусмотренном ст. 144, 145 УПК РФ", — сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.