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Происшествия

На Волге напротив пляжа в Тольятти обнаружено тело мужчины

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 июля, в девятом часу утра на Волге примерно в 30 м от берега набережной восьмого квартала Автозаводского района Тольятти обнаружено тело мужчины, которое было доставлено на берег, сообщал корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

По данным помощника прокурора, внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Личность погибшего и причины его смерти устанавливаются.

Теги: Ворошилов Максим транспортная прокуратура труп проверка Тольятти

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