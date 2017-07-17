На Волге напротив пляжа в Тольятти обнаружено тело мужчины

В субботу, 15 июля, в девятом часу утра на Волге примерно в 30 м от берега набережной восьмого квартала Автозаводского района Тольятти обнаружено тело мужчины, которое было доставлено на берег, сообщал корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.
По данным помощника прокурора, внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Личность погибшего и причины его смерти устанавливаются.
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у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.