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Происшествия

В Тольятти из ломбарда вынесли ювелирки на полмиллиона рублей

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 14 мая в Автозаводском районе Тольятти был ограблен "Старый ломбард" на ул. Свердлова.

По данным источника в правоохранительных органах, около половины седьмого вечера туда зашли двое молодых людей 25-30 лет на вид. Угрожая пистолетом, они запугали продавца и забрали из ломбарда ювелирные украшения общей стоимостью 657,4 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Личности преступников пока не установлены.

Теги: преступление уголовное дело разбой ломбард Тольятти

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