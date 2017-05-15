16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Замглавы администрации Ставропольского района подозревается в получении взятки В Тольятти в протаранившей столб иномарке два человека погибли, еще два получили травмы В Тольятти оторвало ногу дорожному рабочему, которого легковушка впечатала в трактор В Тольятти погиб мужчина, упавший из окна дома на ул. Октябрьская В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали преступников, кравших автомобильные аккумуляторы

Происшествия

Замглавы администрации Ставропольского района подозревается в получении взятки

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 102
Версия для печати

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Ставропольского района, подозреваемого в получении взятки, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ, сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.

"По версии следствия, 22 апреля 2017 года подозреваемый получил от гражданина часть взятки в размере 30 тысяч рублей от ранее оговоренной суммы в 160 тысяч рублей за предоставление без заключения договора  возможности незаконного складирования сыпучего грунта на территории поселка", — сообщили правоохранители.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным областного полицейского Главка, 40-летний подозреваемый заключил устное соглашение с одним из предпринимателей о предоставлении последнему возможности осуществлять складирование грунта в одном из котлованов района без составления договора и уведомления контролирующих органов.

"Чиновник был задержан полицейскими в одном из фитнес-клубов Тольятти. При досмотре принадлежащей ему автомашины под ковриком были обнаружены переданные предпринимателем денежные средства в сумме 30 тысяч рублей", — уточнили в областной полиции.

В СУ СК РФ по Самарской области подчеркнули, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов СК РФ вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Последние комментарии

Чукча Оленеводов 02 марта 2017 03:13 За сутенерство жительница Тольятти заплатит всего 40 тысяч рублей

А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.

Лидия Захарова 01 марта 2017 21:55 Тольяттинцев просят не сообщать мошенникам по телефону номера банковских карт и счетов

Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали

Фото на сайте

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4