Замглавы администрации Ставропольского района подозревается в получении взятки

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Ставропольского района, подозреваемого в получении взятки, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ, сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.

"По версии следствия, 22 апреля 2017 года подозреваемый получил от гражданина часть взятки в размере 30 тысяч рублей от ранее оговоренной суммы в 160 тысяч рублей за предоставление без заключения договора возможности незаконного складирования сыпучего грунта на территории поселка", — сообщили правоохранители.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным областного полицейского Главка, 40-летний подозреваемый заключил устное соглашение с одним из предпринимателей о предоставлении последнему возможности осуществлять складирование грунта в одном из котлованов района без составления договора и уведомления контролирующих органов.

"Чиновник был задержан полицейскими в одном из фитнес-клубов Тольятти. При досмотре принадлежащей ему автомашины под ковриком были обнаружены переданные предпринимателем денежные средства в сумме 30 тысяч рублей", — уточнили в областной полиции.

В СУ СК РФ по Самарской области подчеркнули, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов СК РФ вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.