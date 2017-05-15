В Тольятти задержан мужчина, укравший Hyundai Solaris

Сотрудники службы участковых Центрального райотдела полиции раскрыли хищение из гаражного кооператива автомобиля Hyundai Solaris, принадлежащий 38-летнему предпринимателю.

Автомашину нашли в разобранном состоянии в другом боксе того же ГСК-9, расположенного на ул. Комсомольской.

По подозрению в совершении кражи задержан 40-летний Дмитрий З., работающий продавцом в ТЦ "Окей". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.