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Происшествия

В Тольятти задержан мужчина, укравший Hyundai Solaris

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники службы участковых Центрального райотдела полиции раскрыли хищение из гаражного кооператива автомобиля Hyundai Solaris, принадлежащий 38-летнему предпринимателю.

Автомашину нашли в разобранном состоянии в другом боксе того же ГСК-9, расположенного на ул. Комсомольской.

По подозрению в совершении кражи задержан 40-летний Дмитрий З., работающий продавцом в ТЦ "Окей". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Теги: преступление кража автомобили Тольятти

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