В Тольятти задержан мужчина, укравший Hyundai Solaris

Сотрудники службы участковых Центрального райотдела полиции раскрыли хищение из гаражного кооператива автомобиля Hyundai Solaris, принадлежащий 38-летнему предпринимателю.
Автомашину нашли в разобранном состоянии в другом боксе того же ГСК-9, расположенного на ул. Комсомольской.
По подозрению в совершении кражи задержан 40-летний Дмитрий З., работающий продавцом в ТЦ "Окей". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали