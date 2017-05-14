В Тольятти погиб мужчина, упавший из окна дома на ул. Октябрьская

В субботу, 13 мая, примерно в 20:30, из окна дома по ул. Октябрьская в Центральном районе Тольятти выпал мужчина в возрасте около 56 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Упавший мужчина скончался. Причины его смерти установят соответствующие специалисты. Обстоятельства случившегося выясняются.
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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали