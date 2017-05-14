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Происшествия

В Тольятти погиб мужчина, упавший из окна дома на ул. Октябрьская

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 мая, примерно в 20:30, из окна дома по ул. Октябрьская в Центральном районе Тольятти выпал мужчина в возрасте около 56 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Упавший мужчина скончался. Причины его смерти установят соответствующие специалисты. Обстоятельства случившегося выясняются.

Теги: ЧП смерть Тольятти

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