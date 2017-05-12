В Тольятти вороны пугали воспитанников детского сада

В пятницу, 12 мая, около 12 часов дня в МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" от администрации детского сада "Березка", что в Центральном районе, поступило сообщение об агрессивном поведении обосновавшихся на дереве ворон, которые заклевали на глазах детей голубя, сообщил корреспонденту Волга Ньюс директор Центра Андрей Дербенев.

Для безопасности малышей прибывшие спасатели эвакуировали воронье гнездо с территории детского сада.

Кстати, на прошлой неделе спасатели уже эвакуировали с деревьев в этом же детском саду два вороньих гнезда, так как птицы тогда агрессивно вели себя в отношении детей, буквально летали у них над головами.

Как пояснил Андрей Дербенев, сейчас в Тольятти участились случаи агрессии ворон в отношении людей. Это сезонное явление. Птицы ведут себя так, защищая появившихся на свет птенцов, которые при падении из гнезда оказываются в траве. И прохожие могут быть атакованы воронами, случайно оказавшись вблизи деревьев с гнездами. Андрей Дербенев отметил, что вороны могут нанести серьезные травмы даже взрослому человеку. Зона атаки птиц от гнезда или птенца как правило составляет около 15-20 метров.