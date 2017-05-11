В Тольятти врачи "скорой" спасали двухлетнего малыша, глотнувшего раствор уксуса

В среду, 10 мая, в десятом часу вечера, по предварительным данным, в квартире по ул. 70-летия Октября понадобилась помощь двухлетнему малышу, хлебнувшему уксус, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Прибывшие на вызов врачи тольяттинской "скорой" оказали ребенку помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали