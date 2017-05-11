16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинские полицейские оперативно раскрыли убийство пенсионера На экс-главу сельского поселения Жигули возбудили уголовное дело В Тольятти закрыли подпольный цех по производству контрафактных моторных масел В тольяттинском яхт-клубе "Дружба" сгорели две яхты В Тольятти у нервного пассажира иномарки изъяли марихуану

Происшествия

Тольяттинские полицейские оперативно раскрыли убийство пенсионера

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати

В дежурную часть отдела полиции № 23 Управления МВД России по г. Тольятти обратился 38-летний местный житель, заявивший сотрудникам полиции, что в квартире одного из домов, расположенных на ул. Лесной, неизвестный нанес ножевое ранение его отцу, в результате которого 60-летний мужчина скончался, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Со слов заявителя полицейские установили, что пенсионер пригласил в гости мужчину, с которым познакомился на улице, и употреблял с ним спиртные напитки. После завершения застолья незнакомец покинул квартиру, однако через некоторое время вернулся. По данным заявителя, между его отцом и гостем возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ножевое ранение потерпевшему и скрылся с места преступления.

Стражи правопорядка приступили к отработке полученной информации, осмотрели жилое помещение и опросили соседей погибшего с целью установления возможных свидетелей. Также на причастность к данному инциденту полицейские проверили лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и недавно освободившихся из мест лишения свободы.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий, уже на следующий день, сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В настоящее время СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Теги: ГУ МВД полиция преступление убийство уголовное дело Тольятти

Какую волжскую рыбу вы предпочитаете?

Судак
Сом
Щука
Лещ
Стерлядь, осетр
Налим
Карась
Плотва
Всего проголосовало 433
архив опросов

Последние комментарии

Чукча Оленеводов 02 марта 2017 03:13 За сутенерство жительница Тольятти заплатит всего 40 тысяч рублей

А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.

Лидия Захарова 01 марта 2017 21:55 Тольяттинцев просят не сообщать мошенникам по телефону номера банковских карт и счетов

Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали

Фото на сайте

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4