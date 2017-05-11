Тольяттинские полицейские оперативно раскрыли убийство пенсионера

В дежурную часть отдела полиции № 23 Управления МВД России по г. Тольятти обратился 38-летний местный житель, заявивший сотрудникам полиции, что в квартире одного из домов, расположенных на ул. Лесной, неизвестный нанес ножевое ранение его отцу, в результате которого 60-летний мужчина скончался, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Со слов заявителя полицейские установили, что пенсионер пригласил в гости мужчину, с которым познакомился на улице, и употреблял с ним спиртные напитки. После завершения застолья незнакомец покинул квартиру, однако через некоторое время вернулся. По данным заявителя, между его отцом и гостем возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ножевое ранение потерпевшему и скрылся с места преступления.

Стражи правопорядка приступили к отработке полученной информации, осмотрели жилое помещение и опросили соседей погибшего с целью установления возможных свидетелей. Также на причастность к данному инциденту полицейские проверили лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и недавно освободившихся из мест лишения свободы.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий, уже на следующий день, сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В настоящее время СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.