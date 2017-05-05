В Тольятти выбежавшая из-за припаркованной машины девочка попала под колеса Lada Kalina

В четверг, 4 мая, в Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:45 у дома на бульваре Орджоникидзе 47-летний водитель Lada Kalina ехал по жилой зоне в направлении Ленинского проспекта и сбил девятилетнюю девочку, выбежавшую на дорогу из-за припаркованной машины. В результате аварии ребенка госпитализировали с травмами.