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Происшествия

Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода в Ставропольском районе

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе правоохранители разыскивают автомобилиста, сбившего пешехода и скрывшегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

3 мая, около 00:20, на 979 км трассы М-5 неизвестный водитель, ехавший со стороны Тольятти, сбил 22-летнего молодого человека, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте без светоотражающих элементов на одежде. Автомобилист скрылся, не оказав пострадавшему первую помощь.

В результате аварии пешеход получил различные травмы, с которыми его госпитализировали.

Полицейские просят всех очевидцев произошедшего и граждан, обладающих достоверной информацией о личности скрывшегося водителя, обращаться в дежурную часть ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району по телефону: (8482) 28-36-96 или 020 (102 с мобильного).

Теги: ДТП пострадавшие пешеходы розыск Ставропольский район

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