В Тольятти 35 человек почти два часа тушили два частных дома в мкр Федоровка

Во вторник, 2 мая, в 13:17, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Кооперативной в мкр Федоровка в Комсомольском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели два частных дома. Площадь пожара составила 48 кв. м.

В тушении возгорания участвовали 35 человек, которые использовали 10 единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 14:20, а в 15:05 пожар полностью ликвидировали.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.