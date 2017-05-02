В Тольятти 35 человек почти два часа тушили два частных дома в мкр Федоровка

Во вторник, 2 мая, в 13:17, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Кооперативной в мкр Федоровка в Комсомольском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели два частных дома. Площадь пожара составила 48 кв. м.
В тушении возгорания участвовали 35 человек, которые использовали 10 единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 14:20, а в 15:05 пожар полностью ликвидировали.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали