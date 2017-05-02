В Парке Победы в Тольятти найден ребенок без сознания

В воскресенье, 30 апреля, около 15:42, люди обнаружили в Парке Победы лежавшего без сознания 10-летнего мальчика, у которого, по предварительным данным, были признаки повреждений на голове, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали ребенку помощь и увезли его с подозрением на черепно-мозговую травму в лечебное учреждение.