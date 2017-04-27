В связи с хищением денег в тольяттинской УК "Небо" возбуждено уголовное дело

В Тольятти возбуждено уголовное дело в связи с крупным мошенничеством с сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее прокуратура Центрального района при проверке ООО УК "Небо" обнаружила, что управляющая организация собрала с потребителей коммунальных услуг достаточно средств, чтобы рассчитаться с поставщиком ресурсов ПАО "Самарэнерго". Но должностные лица компании на счет поставщика не перечислили более 250 тыс. руб., распорядились средствами по своему усмотрению.

Надзорное ведомство направило материалы в правоохранительные органы. И после доследственной проверки СУ У МВД России по Тольятти возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".