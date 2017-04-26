В Тольятти под машину попали две девочки, переходившие дорогу с мамой не по переходу

В среду, 26 апреля, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием 38-летнего водителя автомобиля Lada Granta, который примерно в 12:50 ехал по б-ру 50-летия Октября со стороны Автозаводского шоссе в направлении улицы Ленина, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в пути мужчина сбил двух девочек в возрасте 13 и девяти лет, пересекавших проезжую часть в неположенном месте в сопровождении своей матери.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

По данным областной полиции, в результате ДТП девочки получили травмы различной степени тяжести, с которыми в дальнейшем самостоятельно обратились в одну из городских больниц. После оказания первой помощи врачи приняли решение о госпитализации старшей из девочек и о назначении амбулаторного лечения младшей.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.