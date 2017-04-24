В Тольятти 40-летнего мужчину подозревают в убийстве отца

В понедельник, 24 апреля, в Автозаводском районном суде Тольятти будет рассмотрено ходатайство районного следственного отдела об аресте 40-летнего безработного Андрея Тиханова, подозреваемого в причинении тяжких травм отцу.

По версии предварительного следствия, 21 апреля, около 21:30, в квартире на ул. С. Разина во время ссоры он ударил 62-летнего родителя ножом в грудь. "Скорая помощь" успела только довести раненого до больницы, где он и скончался.

По данным правоохранителей, подозреваемый ранее уже был судим за причинение тяжких травм.