Двое взрослых и ребенок пострадали при столкновении Lada Priora и Kia в Тольятти

В воскресенье, 23 апреля, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:20 на пересечении ул. Александра Кудашева и Автозаводского шоссе 27-летняя девушка на Lada Priora, ехавшая со стороны Южного шоссе в направлении ул. Мичурина, по предварительной версии полицейских, нарушила правила очередности проезда и, поворачивая налево, столкнулась с Kia Sportage под управлением 68-летнего пенсионера.

В результате аварии пострадали три человека. Травмы получили два пассажира Lada Priora: 21-летний молодой человек и 10-летний мальчик, а также 68-летняя пассажирка иномарки. Ребенка госпитализировали.