В Тольятти задержали мигранта с поддельными водительскими правами

В Тольятти полицейские задержали 21-летнего мигранта с крупной партией наркотика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
На КПП в Комсомольском районе инспекторы ДПС остановили Toyota Noah, водитель которой нарушил ПДД. При проверке правоохранители усомнились в подлинности его водительского удостоверения. Экспертиза подтвердила, что документ поддельный.
По данным полиции, 21-летний нарушитель является гражданином одной из соседних республик и имеет временную регистрацию в Тольятти. Молодой человек официально не трудоустроен.
По статье "Использование заведомо подложного документа" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали