В Тольятти задержали мигранта с поддельными водительскими правами

В Тольятти полицейские задержали 21-летнего мигранта с крупной партией наркотика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На КПП в Комсомольском районе инспекторы ДПС остановили Toyota Noah, водитель которой нарушил ПДД. При проверке правоохранители усомнились в подлинности его водительского удостоверения. Экспертиза подтвердила, что документ поддельный.

По данным полиции, 21-летний нарушитель является гражданином одной из соседних республик и имеет временную регистрацию в Тольятти. Молодой человек официально не трудоустроен.

По статье "Использование заведомо подложного документа" возбуждено уголовное дело.