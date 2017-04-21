В ванной квартиры в Тольятти найдено тело предположительно утонувшего инвалида

В четверг, 20 апреля, примерно в 22:50 в квартире на пр. Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти, по предварительным данным в ванной было обнаружено тело инвалида в возрасте около 74 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, мужчина утонул.
Обстоятельства случившего выясняются. Причину гибели инвалида установят соответствующие специалисты.
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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали