В ванной квартиры в Тольятти найдено тело предположительно утонувшего инвалида

В четверг, 20 апреля, примерно в 22:50 в квартире на пр. Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти, по предварительным данным в ванной было обнаружено тело инвалида в возрасте около 74 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, мужчина утонул. Обстоятельства случившего выясняются. Причину гибели инвалида установят соответствующие специалисты.