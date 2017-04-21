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Происшествия

В ванной квартиры в Тольятти найдено тело предположительно утонувшего инвалида

ТОЛЬЯТТИ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 апреля, примерно в 22:50 в квартире на пр. Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти, по предварительным данным в ванной было обнаружено тело инвалида в возрасте около 74 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, мужчина утонул.

Обстоятельства случившего выясняются. Причину гибели инвалида установят соответствующие специалисты.

Теги: ЧП инвалиды смерть Тольятти

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