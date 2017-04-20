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Происшествия

Четыре человека пострадали во врезавшемся в березу Volkswagen

ТОЛЬЯТТИ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, в Ставропольском районе в ДТП пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В 8:30 на 20 км дороги от трассы М-5 к поселкам Волжский и Курумоч 42-летний водитель Volkswagen Passat в условиях плохой погодны, по версии полицейских, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате аварии пострадали четверо: водитель и три его пассажирки 57, 53 и 42 лет. Всех кроме водителя госпитализировали.

По данным ГИБДД, автомобилист был трезв. По факту случившегося ведется проверка.

Теги: ДТП пострадавшие Ставропольский район

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