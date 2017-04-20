Четыре человека пострадали во врезавшемся в березу Volkswagen

В среду, 19 апреля, в Ставропольском районе в ДТП пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 8:30 на 20 км дороги от трассы М-5 к поселкам Волжский и Курумоч 42-летний водитель Volkswagen Passat в условиях плохой погодны, по версии полицейских, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате аварии пострадали четверо: водитель и три его пассажирки 57, 53 и 42 лет. Всех кроме водителя госпитализировали.
По данным ГИБДД, автомобилист был трезв. По факту случившегося ведется проверка.
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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали