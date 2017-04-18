В Тольятти мужчина получил химический ожог глаз из-за сработавшего газового баллончика

В понедельник, 17 апреля, примерно в 20:50 в районе магазина на ул. Победы в Тольятти, по предварительным данным, 47-летний мужчина получил химический ожог глаз, когда сработал газовый баллончик, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие на вызов к пострадавшему врачи тольяттинской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли пострадавшего в лечебное учреждение.