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Происшествия

Директора УК "Серебряная молния" Гаика Ягутяна, которого судят за махинации, заключили под стражу

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 апреля Автозаводский районный суд Тольятти вынес решение о заключении под стражу директора нескольких управляющих компаний "Серебряная молния" Гаика Ягутяна, сообщает пресс-служба прокуратуры Тольятти.

Фото: ponedelnik.info

Напомним, по версии следствия, Ягутян, который был единственным распорядителем денег, в том числе и поступающих от потребителей коммунальных услуг, с 1 мая 2012 г. по 9 февраля 2015 г. получил от граждан средства. Более 64 млн руб. должны были пойти за коммунальные услуги в ресурсоснабжающую организацию ОАО "ТЕВИС". Но директор УК не перечислил их поставщику ресурсов, а использовал по своему усмотрению.

Кроме того, Ягутяна обвиняли в приобретении и хранении кокаина.

Рассмотрение уголовного дела в суде началось еще в декабре 2016 г., но, как сообщает прокуратура, подсудимый препятствовал судебному процессу.

Ранее Ягутян находился под домашним арестом, который суд неоднократно продлевал. Позже гособвинитель ходатайствовал об изменении обвиняемому меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражу. "Поскольку ранее избранная мера пресечения (домашний арест) перестала отвечать интересам уголовного судопроизводства", - поясняет надзорное ведомство.

Суд удовлетворил требования обвинителя, и Ягутяна взяли под стражу в зале суда.

Теги: Ягутян Гаик УК Серебрянная молния суд уголовное дело мошенничество ЖКХ наркотики арест Тольятти

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