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Происшествия

В Тольятти мужчина выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

ТОЛЬЯТТИ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 апреля, на ул. Ингельберга в п. Федоровка Комсомольского района Тольятти около шести часов вечера 27-летний мужчина выпал на ходу из открывшейся двери машины и попал под колеса другого автомобиля, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие на место происшествия врачи тольяттинской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение с подозрением на политравму. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги: ДТП травмы скорая помощь Тольятти

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