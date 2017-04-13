Уголовное дело гендиректора "Автозаводстроя" Игоря Кадырова отправилось в суд

Прокуратура Тольятти 12 апреля утвердила обвинительное заключение гендиректору ОАО "Автозаводстрой" Игорю Кадырову по статьям: "Мошенничество в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, по версии следствия, Кадыров в составе группы лиц по предварительному сговору с людьми, личности которых следствие так и не смогло установить, в 2015 г. похитил деньги ООО "ЛАПП Руссия" и АО "Станкопром", всего более 50 млн рублей. Эти средства были авансом по заключенным сторонами договорам подряда на строительство крупных объектов недвижимости в Самарской области.

При этом, чтобы создать у контрагентов иллюзию надежности перечисления денег, использовались поддельные банковские гарантии, по которым банк якобы брал на себя обязательства по возвращению аванса в случае нарушения "Автозаводстроем" условий договора.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти.