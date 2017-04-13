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Происшествия

В Тольятти разыскивают пропавшего школьника

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские разыскивают пропавшего школьника по заявлению его матери, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

11-летний Александр Пономарев — учащийся пятого класса школы № 15 10 апреля, около 7:20, ушел из дома на ул. Шлюзовой в школу и не вернулся.

По данным полиции, мальчик склонен к бродяжничеству и не сообщает о месте своего нахождения. Ранее он неоднократно уходил. Школьник стоит на учете в ПДН как склонный к бродяжничеству.

Приметы пропавшего: на вид 10-11 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, зеленые глаза, лицо овальное, волосы светло-русые, коротко стриженные. Был одет в синюю рубашку, черные брюки, серую куртку с капюшоном и черные кроссовки.

Людей, имеющих какую-либо информацию о местонахождении мальчика, полиция просит обратиться в ОДЧ ОП № 23 телефону 8(8482)24-50-02, 24-55-17.

Теги: ЧП пропавшие без вести дети Тольятти

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