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Прокуратура утвердила обвинение по делу гендиректора АвтоВАЗагрегата Виктора Козлова

ТОЛЬЯТТИ. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора ОАО "АвтоВАЗагрегат" Виктора Козлова по статьям: ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев из иной личной заинтересованности" и ст. 199.2 УК РФ "Сокрытие денег организации, за счет которых в порядке должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере". Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Фото: Андрей Савельев

По версии следствия, с июня по декабрь 2015 г. Козлов не выплатил зарплату 1491 сотруднику предприятия — более 129 млн руб., хотя на общих счетах и в кассе организации были деньги. Эти средства он направил на расчеты с контрагентами, оплату банковских услуг, покупку предприятием валюты, предоставление займа сторонней организации и другое.

Кроме того, Козлов с июня по октябрь 2015 г., зная об имеющейся недоимке по уплате налогов и о запущенной процедуре бесспорного взыскания, средства от поставки комплектующих направил напрямую на счета контрагентов, минуя расчетный счет предприятия. В связи с этим стало невозможно взыскание задолженности по налогам в бюджет — около 4,5 млн рублей.

Как сообщает надзорное ведомство, задолженность по зарплате, вменяемая Козлову, сейчас погашена полностью.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Комсомольский районный суд Тольятти.

Теги: Козлов Виктор АвтоВАЗагрегат преступление уголовное дело обвинение налоги зарплата Тольятти

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