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Происшествия

Подозреваемого в покушении на Сафрона избили при задержании

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Силовики говорят, что Вадим Жестков оказывал сопротивление, а защита мужчины обвиняет их в причинении ему тяжелых увечий.

Подозреваемого в покушении на Сафрона избили при задержании Подозреваемого в покушении на Сафрона избили при задержании
Фото: i027.radikal.ru

24 марта, около дома № 41 на ул. Свердлова в Тольятти было совершено покушение на Владимира Сафронова. В то время, как мужчина сидел в машине с водителем, подъехала Lada Granta, из которой двое неизвестных выстрелили несколько раз в жертву. Эту машину впоследствии нашли сожженной в арке дома № 68 по ул. Сверлова. Самого Сафронова, как говорят эксперты, спасла лишь толщина стекла машины, благодаря чему он выжил, но до сих пор находится в больнице.

Уже 29 марта по подозрению в покушении на его убийство был задержан сначала Вадим Жестков, а чуть позже Роман Гореславец, Руслан Гафаров и некто по фамилии Маликов.

"Моего мужа при задержании очень сильно избили, — рассказала жена Вадима Жесткова Татьяна. — Когда я видела его в последний раз, у него руки были синие и опухшие, он говорил, что не может их даже поднять. Боюсь, что у него сломана ключица и травмирована голова".

На внешний вид Жесткова 30 апреля обратила внимание и судья Самарского районного суда Елена Грибова вместе с прокурором.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что на суде Жестков заявил: его избили, поэтому ведомство инициировало проведение доследственной проверки по данному факту.

"Сейчас мы хотим скорее провести медицинскую экспертизу, чтобы установить, какие травмы ему нанесены и оказать квалифицированную помощь. Постановление прокуратуры есть, но это до сих пор не сделано", — рассказала адвокат Жесткова Елена Хантемирова.

Сторона защиты считает, что Жестков не оказывал сопротивления при аресте, а что его пытались силой "убедить" признать вину, в то время, как он стоит на своем: Сафронова не трогал.

Впрочем, неофициально нам сообщили: состояние Жесткова не столь страшно, и переломов у него нет.

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Интересно, что в деле есть рапорты полицейских, следивших за Жестковым на протяжении целого дня 24 марта. Напомним, покушение на убийство произошло у дома № 41 по ул. Свердлова примерно в 16:10.
Примерно в это же время Жестков действительно был в этом районе. Его машина была припаркована у дома № 43 по ул. Свердлова, откуда он уехал в 16:15. Мог ли он за пять минут расстрелять Сафронова, уехать с места преступления, сжечь машину, а потом вернуться обратно, чтобы предстать перед "наблюдателями" как ни в чем не бывало? Следствие считает, что мог.

Вадиму Жесткову предъявлено обвинение по трем статьям: покушение на убийство, незаконный оборот оружия и вымогательство.

Что касается последнего, то речь идет о крупной сумме денег, которую якобы требовали от предпринимателя Валерия Радченко. По словам адвоката Елены Хантемировой, заявление о вымогательстве Радченко писал еще в 2016 г., но тогда после проверки полиция вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. При этом фамилия Жесткова нигде не фигурировала. Почему в 2017 г. делу вдруг дали ход и "подключили" к нему Жесткова, пока не ясно.

Теги: Сафронов Владимир преступление уголовное дело стрельба пострадавшие избиение Тольятти

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