Полицейские осмотрели два тольяттинских подъезда из-за подозрительных сумок

В Тольятти правоохранители проверяли два сообщения о подозрительных предметах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 11 апреля правоохранителям поступили два сообщения о подозрительных предметах, найденных подъездах жилых домов в Автозаводском районе.

Туда сразу выехали патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскными собаками и следственно-оперативные группы. Правоохранители оцепили прилегающую территорию и приступили к осмотру подозрительных находок. Взрывоопасных устройств или взрывчатых веществ не обнаружилось.

Так, в подъезде дома на ул. Автостроителей был пакет со старыми вещами, а в доме на ул. 70 Лет Октября — старый чемодан.