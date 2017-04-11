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Происшествия

Полицейские осмотрели два тольяттинских подъезда из-за подозрительных сумок

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти правоохранители проверяли два сообщения о подозрительных предметах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 11 апреля правоохранителям поступили два сообщения о подозрительных предметах, найденных подъездах жилых домов в Автозаводском районе.

Туда сразу выехали патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскными собаками и следственно-оперативные группы. Правоохранители оцепили прилегающую территорию и приступили к осмотру подозрительных находок. Взрывоопасных устройств или взрывчатых веществ не обнаружилось.

Так, в подъезде дома на ул. Автостроителей был пакет со старыми вещами, а в доме на ул. 70 Лет Октября — старый чемодан.

Теги: ЧП проверка Тольятти

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