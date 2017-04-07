В Тольятти группу мужчин поймали на сбыте поддельных денег

Днем 6 апреля на сельскохозяйственной ярмарке в Тольятти за сбыт поддельной пятитысячной купюры были задержаны четверо мужчин: русский, осетин, грузин и армянин. Все в возрасте от 23 до 39 лет, двое из них имеют судимости за незаконное хранение наркотиков.

По данным источника в правоохранительных органах, двое из задержанных на территории Самарской области находятся незаконно. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ"), которая предусматривает наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей.