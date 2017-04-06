В Тольятти сотрудники УЭБ и ПК задержали подозреваемых при поддержке бойцов спецподразделения

Днем 6 апреля проезжавшие по ул. Автостроителей в Тольятти люди, увидев, как бойцы спецподразделения уложили на асфальт нескольких мужчин, издалека запечатлели происходящее на фото и выложили в соцсети.
Эти посты живо обсуждались. Судя по записям очевидцев, задержанные долго лежали на асфальте под присмотром силовиков, а потом какое-то время стояли. Все выглядело "очень серьезно".
Правоохранители прокомментировали произошедшее кратко.
"В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке сотрудников спецподразделения задержали подозреваемых в совершении преступления", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
Тем временем один из комментаторов в соцсетях предположил, что полицейские задержали группу фальшивомонетчиков.
Но что случилось на самом деле, будет известно позже.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали