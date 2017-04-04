Сотрудники ОГИБДД Тольятти спасали девочку, раненную в голову из травматического пистолета

Вечером 3 апреля инспекторы патрульного наряда ДПС ОГИБДД Тольятти капитан Анатолий Голубев и лейтенант Михаил Шорин, оказали экстренную помощь 15-летней девочке, раненной в голову из травматического пистолета, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Как сообщили в областном полицейском главке, к патрульным на большой скорости подъехал автомобиль Lada Largus, из которого выбежали двое мужчин и женщина с девочкой на руках.

Полицейские выяснили, что пострадавшая получила ранение в голову и решили как можно скорее доставить ее в больницу. Михаил Шорин остался на месте несения службы, а Анатолий Голубев, доложив о произошедшем в дежурную часть, вместе с обратившимися и подростком на патрульном автомобиле со светозвуковой сигнализацией поехал в медучреждение.

Весь путь составил около 11 км. Уже через 10 минут пострадавшая оказалась в руках врачей. Сейчас подросток в стационаре, ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Как выяснилось, дома в с. Федоровка несовершеннолетняя, предположительно, самовольно взяла травматический пистолет отца и случайно выстрелила себе в голову. По этому факту ведется проверка.

Как сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области, родители девочки поблагодарили сотрудников ГИБДД за своевременно оказанную помощь и, как они отмечают, за простое человеческое отношение.

"Для нашей семьи полицейские теперь — самые лучшие друзья. Спасибо вам за неравнодушие!" — сказал стражам порядка отец ребенка.